Yasa Dışı Midye Avcılığına Ceza

Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Yalova Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova tersaneler bölgesi ile Yalova Ro-Ro Terminali Gümrüklü Saha'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanlara operasyon düzenledi.
İki tekneyle kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 653 bin 294 lira idari para cezası uygulandı. Yasa dışı avlanan midyeler denize geri bırakıldı.
Midye avcılığında kullanılan tekneler ile üzerlerindeki ekipmanlara da el konuldu.
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