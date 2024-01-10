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Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan Öz ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasadışı bahis soruşturmasının yeni savcıları belirlendi - Son Dakika
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Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan Öz ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasadışı bahis soruşturmasının yeni savcıları belirlendi

Sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkındaki yasadışı bahis soruşturmaları için yeni savcılar görevlendirildi. Daha önce tek bir savcı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturma için artık her biri için ayrı bir savcı görevlendirildi.

Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan Öz ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasadışı bahis soruşturmasının yeni savcıları belirlendi
10.01.2024 - 17:54,  Güncelleme: 17:55
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DİLAN- Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çiftinin soruşturması ile Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasadışı bahis soruşturmalarının yeni savcıları belirlendi.Üç önemli soruşturmayı daha önce Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü yürütüyordu, Kökçü'nün görev yerinin değiştirilmesiyle adı gündemdeki üç soruşturma için 3 farklı savcı görevlendirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı. Polat ailesine yönelik soruşturmada Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan kararnameyle Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirilmişti. Savcı Gökalp Kökçü Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.

3 SORUŞTURMAYA 3 YENİ SAVCI

Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmaları için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi. Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken, her soruşturma için bir savcı görevlendirildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan Öz ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasadışı bahis soruşturmasının yeni savcıları belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan-Engin Polat, Tayyar Taylan Öz ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasadışı bahis soruşturmasının yeni savcıları belirlendi - Son Dakika
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