Yasağa Rağmen Denize Giren Genç Kayboldu - Son Dakika
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Yasağa Rağmen Denize Giren Genç Kayboldu

Yasağa Rağmen Denize Giren Genç Kayboldu
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Şile'de denize girdikten sonra kaybolan Y.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Şile'de yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağva'da Çiviağzı plajında ailesiyle denize giren Y.A. (28) bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Jandarma, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Y.A'nın bulunması için ekiplerce denizde arama yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Y.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden bugün ilçede denize girişlerin yasaklandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yasağa Rağmen Denize Giren Genç Kayboldu - Son Dakika

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