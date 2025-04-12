Yaşar Güler Antalya Diplomasi Forumu'nda

(ANTALYA)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda uluslararası zeminde bir dizi ikili görüşme yaptı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda bir dizi ikili görüşme yaptı. Güler'in görüştüğü isimler arasında Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci yer aldı.
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