Yaşar Güler, İtalya Senatörü Craxi'yi Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Senatör Stefania Craxi'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Senatör Stefania Craxi'yi kabul etti." ifadesi kullanıldı.
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