Yaşar Gülfidan MHP Karamürsel İlçe Başkanı

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MHP Karamürsel İlçe Başkanlığına atanan Yaşar Gülfidan, ilçede her gönle girmeye, vatandaşın acısını, sevincini paylaşmaya talip olduklarını bildirdi.

Yetki belgesini alan Gülfidan, yaptığı açıklamada, MHP İl Başkanı Tuncay Batı'nın takdiriyle Karamürsel İlçe Başkanlığına getirildiğini belirterek, görevi layıkıyla yerine getirmeye, teşkilatı güçlendirmeye ve canla başla hizmet etmeye ant içerek yola koyulduklarını kaydetti.

İlçede her gönle girmeye, vatandaşın acısını, sevincini paylaşmaya talip olduklarını belirten Gülfidan, "Cumhurun geleceği için fedakarca ve cansiperane çalışacağımızı kamuoyuna ve saygıdeğer hemşehrilerimize önemle duyuruyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da aramızda görmek isteriz. Bütün meselelere dair çözüm üreten, sorun çözen siyaset anlayışımızla milletimize hizmet edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.