Yasemin Demir: İkinci Albümü \'O\' ile Manevi Yolculuk

Söz yazarı, besteci ve yapımcı kimliğiyle öne çıkan bağımsız müzisyen Yasemin Demir, alternatif pop, etnik ve dünya müziği ögelerini bir araya getiren çalışmalara imza atıyor.

Müzik üretiminin yanı sıra film, reklam ve belgesel alanında da çalışmalar yürüten Demir, 2021'de yayımladığı ilk albümü "Mavi" ile müzik dünyasına adım attı. Albümde yer alan "Ne Oldu", "Kurşun", "Aramızda", "Yana Yana" ve "Kadınım Ben" eserlerinin söz ve müziklerini kendisi kaleme aldı.

Demir, ramazan ayında çıkardığı "Allah'tır O" adlı single çalışmasıyla da dinleyicilerin dikkatini çekti. Parçada kullanılan balaban enstrümanına ise uluslararası alanda tanınan Azerbaycanlı balaban ustası Alihan Samedov hayat verdi. Etnik müzik ile modern prodüksiyonu buluşturan eser, Demir'in hazırladığı "O" adlı müzikal üçlemenin ilk bölümü olarak yayımlandı.

Yasemin Demir'in "O" albümü, içsel yolculuk, manevi arayış ve sığınma duygusunu konu alan üç parçalık bir müzikal anlatı oluşturuyor.

"Hiçbir şey yapamadığınız olaylar, insanın içsel dünyasında bir birikime yol açıyor"

Müzikal çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Demir, yaklaşık 10 yıldır hayatında müziğin olduğunu, profesyonel anlamda ise müzik sektörüne 2021'de ilk albümü "Mavi" ile adım attığını söyledi.

Yasemin Demir, "Mavi" albümünde "Ne Oldu" ve "Aramızda" parçalarına klip çektiğini belirterek, "Bu albüm sonrasında dünyada da Türkiye'de de pek çok şey değişti. Sanatla hem iş hem de müzik anlamında da iç içe olan bir insan olarak pek çok iyi ve kötü duyguları hissediyorsunuz. Hiçbir şey yapamadığınız, uzaktan seyrettiğiniz olaylar, insanın içsel dünyasında bir birikime yol açıyor." dedi.

Bu süreçte kendi dünyasına çekildiğini dile getiren Yasemin Demir, şöyle devam etti:

"İkinci albümümde de yine pop soundlu, aşk, özlem ve hasret duygularının işlendiği bir albüm yapma fikri vardı. Fakat dünyadaki bu süreçlerden dolayı bu fikirden biraz uzaklaştım. Kendi merkezime doğru dönmeye çalıştım. Orada tabii daha manevi duygularla hareket ediyorsunuz ve süreç de bazı şeyleri düşünmenize sebep oluyor. Yani insanı sanat yapmaya, üretime iten hangi duygular, sadece bizim her gün hissettiğimiz ya da insanlarla birebir ilişkide bulunurken ortaya çıkan duygular mı? Yoksa her şey dinginleştiğinde bizde kalan duygular mı? Sanırım biraz bu sürecin sonunda böyle bir albüm yapma fikri ortaya çıktı."

"Allah ile ilişkimizi ve arayışımızı anlatan üç şarkılık bir albüm ortaya çıktı"

Demir, "O" isimli ikinci albümündeki eserlerin de söz ve müziklerinin kendisine ait olduğunu dile getirdi.

Eserlerin düzenlemesini Serkan Sönmezocak'ın yaptığını anlatan Demir, "İkinci albümde de yine Serkan'la çalışma kararı aldım. Birbirimizi tanımamız, benim müzikteki yolculuğuma tanık olması beni rahatlatan bir şey. Bir müzisyen olarak da bunun önemli olduğunu hep düşünüyorum." diye konuştu.

Yasemin Demir, albüme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Albümün temasını oluştururken, film sektöründe de çalıştığım için sinemadan çok etkilendim. Bu nedenle projeyi bir film üçlemesi gibi kurguladık. İçsel yolculuğumuzu, Allah ile ilişkimizi ve arayışımızı anlatan üç şarkılık bir albüm ortaya çıktı. Albüm eğer o arayışta bir karşılık bulduysak o anda kalışımızı, hayat içinde yaşadıklarımızla birlikte tekrar ona yönelişimizi ve sığınışımızı ele alıyor. Bu yönüyle albüm, duygular arasında geçişler barındıran bütünlüklü bir anlatı sunuyor."

Demir, yeni albümündeki üç parçanın söz ve bestesini eş zamanlı hazırladığını dile getirerek, "Albümün üzerinde biraz fazla uğraştık. Özellikle müzikleriyle ilgili çok fazla enstrümana boğulan bir altyapı değil de daha sade sözlerin daha çok öne çıktığı ama o manevi iklimi de yansıtacak bir altyapı, teknik düzenleme yapmaya çalıştık. Şarkıları söylerken de ne çok abartılı duygular hissederek ne de çok uzağına mesafeli kalarak bir şey yapmak istedim. İkisinin arasında bir şey olsun istedim ki dinleyen kişi de o yolculuğa eşlik edebilsin." ifadelerini kullandı.

"İkinci ve üçüncü şarkı önümüzdeki iki ayda yayınlanacak"

Üçlemenin ilki "Allah'tır O" eserinde Esmaül Hüsna'dan Allah'ın isimlerine yer verdiğini söyleyen Yasemin Demir, "İkinci ve üçüncü şarkı da önümüzdeki iki aylık süreçte yayınlanacak inşallah. İkinci şarkı 'Şimdiden', insanın üzüldüğünde ya da bunaldığında bir yere sığınma ihtiyacı hissetmesini ve yaratıcıyla kurduğu bağı anlatıyor. Üçüncü şarkı 'Neredesin' ise arayış duygusunu merkeze alan bir çalışma oldu." dedi.

Yasemin Demir, yaklaşık 10 yıldır müzikle uğraşsa da albüm çıkarmanın uzun bir aradan sonra olmasının, kendi sesine ve ürettiklerine yabancılaşmasından kaynakladığını anlattı.

Tesettürlü bir müzisyen olarak birçok eleştiri aldığını da dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bizden önceki nesillerin ve 1990'lı yılları yaşamış olanların çektiği sıkıntılar düşünüldüğünde başörtüsüyle birlikte bir şeyler yapabilmek her zaman kolay olmuyor. Çünkü arkanızda bir sürü olmuş şey var ve onlarla beraber ilerliyorsunuz. Yani tek başınıza 'Evet ben bir şey yapmaya karar verdim. Hadi yapıyorum' diyemiyorsunuz. Teoride kolay ama adım atarken yaşananlar ya da bundan sonrasında yaşanabilecekler sizi düşündürüyor ve üç kere değil, belki beş kere düşünerek bir adım atmaya çalışıyorsunuz."

Demir, müzik sektöründe ilerlemek ve sahnelerde yer almak istediğinin altını çizerek, "En son çıkardığım albümde olduğu gibi manevi iklimde yer alan duygularımızla, aşk, sevgi, özlem ya da nefret gibi içsel duygularımızı aynı müzikal seride yan yana getirebilmek yapmak istediğim şeylerden biri." şeklinde konuştu.