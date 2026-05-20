Yasemin Dermenci Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor
Yasemin Dermenci Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

20.05.2026 17:08
20 yıl önce kaybolan Yasemin Dermenci'nin cinayetiyle suçlanan Tursun Karabulut'un duruşması sürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tursun Karabulut ile sanık avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Karabulut, cinayeti kabul ettiğine yönelik emniyette verdiği ifadenin baskı altında alındığın öne sürdü.

Üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirten Karabulut, "Uzun süredir tutukluyum, mağdurum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Karabulut, kendisini kan tuttuğunu, bu nedenle cinayet işlemesinin mümkün olmadığını iddia ederek, sol göğsünde kitle ve rahim kanserine doğru ilerleyen bir hastalığı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 20 yıldır ailesinin haber alamadığı, o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin kaybolması dosyası, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden ele alınmıştı.

2024 yılında farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler, teknik ve fiziki takip başlatmış ve olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut ile Ömer Dalbudak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tursun Karabulut, ifadesinde, Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak ile Antalya'da ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

Tursun Karabulut'un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulunmuş, 1 Şubat 2025'te adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer Dalbudak tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan Dalbudak, dosyada tanık olarak yer almıştı.

Kaynak: AA

