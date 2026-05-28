Yasemin Minguzzi'den Adalet Arayışı

28.05.2026 22:37
Yasemin Minguzzi, Bakırköy'de oğlunun katillerinin adaletini talep etti ve mücadele edeceğini açıkladı.

BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı'na gelen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık bir buçuk yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten çok rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelerek oğlunun katillerinin fotoğraflarının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Meydan çevresinde bulunan duvarlarda serbest bırakılan kişiler ve cezaevinde olan diğer katillerin fotoğrafları yer aldı. Meydanda bulunan alanda açıklama yapan Yasemin Minguzzi, "Bayram hiç güzel geçmiyor. Bu saatlerde sokaklarda çocuğumun adaletini arıyorum. Her yere bu katillerin fotoğraflarını yapıştırıyorum. Sadece İstanbul'a değil, Türkiye'nin bütün illerine de bu fotoğrafları yapıştıracağım. Hakim bey, duruşmaya 'Bir evladımı kaybettim' diyerek başladı. Ancak sonrasında darbelerden bahsetti. 'İki tarafı da memnun edeceğim' diye bir şey söyledi. İki tarafı memnun edeceğim demek ne demek? Oğlumun davasında darbelerden bahsetmek ne demek? Ben bunun cevabını bekliyorum. Neden darbelerden bahsedildi, bunu soruyorum" dedi.

'BAŞKA ÇOCUKLAR İÇİN DE MÜCADELE ETMİŞTİK'

Yasemin Minguzzi, "Vicdanının sesini artık duysun, kulak versin. Böyle bir bayram geçmez. Bakın, 'Evladını kaybetmiş bir baba olarak konuşuyorum' kendisi de öyle dedi ya. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Bu katillerin de peşini bırakmayacağım. 2 tanesinin dışarıda olmasını kabullenemiyorum. Biz yaklaşık bir buçuk yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten çok rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bakırköy Özgürlük Meydanı, Mattia Ahmet Minguzzi, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

