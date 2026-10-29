Yashar lideri Eisenkot hükümet kurma çalışmalarını değişim ve askerlik yükümlülüğüne odakladı

(ANKARA) - İsrail'de muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Seçmenlerin Netanyahu hükümetine güvensizlik gösterdiğini belirten Eisenkot, "İsrail'de değişimi sağlamak ve askerlik yükümlülüğünü esas alan Siyonist bir hükümet kurmak için önümüzdeki büyük göreve odaklandık" dedi.

İsrail'de seçmenler, dün yeni parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Oy sayımı büyük oranda tamamlandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu'nda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bloğu 53 sandalye, muhalefet partileri 48, Arap partiler ise 19 sandalye kazandı. Seçim sonuçlarının yarın kesinleştirilmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi rakibi Gadi Eisenkot, genel seçimlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eisenkot, seçmen iradesinin hayata geçirilmesi amacıyla yoğun görüşmeler ve hazırlıklar yürüttüğünü belirtti. Seçim sonuçlarını Netanyahu hükümetine yönelik bir güvensizlik mesajı olarak değerlendiren Eisenkot, önlerinde uzun bir çalışma süreci bulunduğunu ifade etti.

"İSRAİL'DE DEĞİŞİM SAĞLAMAYA ODAKLANDIK"

Eisenkot açıklamasında, "Seçmenin iradesini hayata geçirmek için uzun bir günü toplantılar, görüşmeler ve hazırlıklarla tamamlıyorum. Önümüzde daha uzun çalışma günleri var. İsrail'de değişimi sağlamak ve askerlik yükümlülüğünü esas alan Siyonist bir hükümet kurmak için önümüzdeki büyük göreve odaklandık" ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetini ve askerlikten muafiyetleri savunan siyasi bloku eleştiren Eisenkot, söz konusu blokun son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti.

"BİR YILDA YENİ BİR SİYASİ ALTERNATİF OLUŞTURDUK"

Kendisine oy veren yüz binlerce seçmenin güveninin büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Eisenkot, partisinin kısa sürede elde ettiği siyasi desteğe dikkat çekti.

Eisenkot, "Sizin sayenizde tarih yazdık. Yalnızca bir yıl içinde İsrail'de, iktidara devletçi ve ciddi bir alternatif oluşturan, toplumun tamamına hitap eden yeni bir parti kurduk" dedi.

Seçmenlerine, destekçilerine ve seçim çalışmalarında görev alan parti üyelerine teşekkür eden Eisenkot, hükümet değişikliği hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.