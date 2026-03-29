Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasin Yellice Tutuklandı

29.03.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Yasin Yellice tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Yellice hakkında tutuklama talep edildi. Sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında, Yellice'nin Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in akrabası ve mobil özel kalemi olduğu, Böcek'in yargılandığı davada "sanık" sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.

Yellice'nin 15 Ocak 2024'te Böcek ile Manisa'ya gittiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Burada Cumhuriyet Halk Partisinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ile Muhittin Böcek'in yaklaşık 3 saat görüşme yaptıkları, öncesinde kamuoyuna yansıyan ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza da yapılan ihbarı doğrular nitelikte Muhittin Böcek'in Manisa ilinin girişinde, OPET olduğu değerlendirilen benzin istasyonunda durduğu, şoförlerin dışarıda bekledikleri, şüphelinin Muhittin Böcek ile birlikte yaklaşık 15 dakika benzinlikte bulunduğu anlaşılmıştır. Muhittin Böcek'in HTS kayıtları incelendiğinde, Ferdi Zeyrek ile eski irtibatının bulunmadığı, buluşma tarihinden kısa bir süre önce sık görüşmeye başladıkları anlaşılmıştır. Gerek şüphelilerin alınan beyanları gerekse de o dönem kamuoyuna yansıyan bilgiler dikkate alındığında parti tarafından aday olarak düşünülmeyen Muhittin Böcek'in başka bir belediye başkan adayına destek vermek üzere kendisi ile ilgisi bulunmayan bir şehre ziyarete gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır."

Yazıda "Yellice'nin her ne kadar yaptığı işin doğası gereği belediye başkanının yanında bulunması gerektiğini ifade etmiş ise de Muhittin Böcek'in en yakınındaki kişilerden biri olduğu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in yolsuzluk fiillerinin bazılarına iştirak ettiği" değerlendirmesi yapıldı.

Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve sonrasında yapılan kovuşturmaya konu isnat ve tespitler dikkate alındığında belediye başkanlığı görevinin vermiş olduğu imkan ve yetkileri kötüye kullanmak suretiyle yolsuzluk fiillerine iştirak ettiği iddialarına yer verilen yazıda, bu hususlar ve Böcek'in adaylık sürecine konu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde "rüşvet alma", "rüşvet verme" fiillerini işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu, Yasin Yellice'nin de Muhittin Böcek'in bazı fiillerine iştirak ettiği noktasında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu belirtildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt
Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

21:34
Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Safi’den milli futbolculara prim sürprizi
Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Safi'den milli futbolculara prim sürprizi
20:45
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat
20:34
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
20:28
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı
Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 21:41:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.