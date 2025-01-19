Yaşlı Bakım Çalıştayı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
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Yaşlı Bakım Çalıştayı Ankara'da Yapıldı

Ankara'da düzenlenen çalıştayda, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için öneriler görüşüldü.

19.01.2025 16:18
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Ankara Kent Konseyi (AKK) tarafından düzenlenen Yaşlı Bakım Sistemleri Çalıştayı'nda, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ABB'nin katkılarıyla, AKK Emekli Meclisi, Aynı Hedefe Yürüyenler Grubu ve ANKADER işbirliğiyle "Yaşlı Bakım Sistemleri Çalıştayı" düzenlendi.

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerin yaşlı bireylerin hayatını kolaylaştıracak tedbirler alması gerektiğini belirtti.

Yavaş, sosyal desteğe ihtiyacı olan bireylerin günlük hayatındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Yaşlı bakım sistemiyle ilgili ABB'nin ve AKK'nin ortak çalışmalar yapabileceğini belirten Yavaş, "Bu belediyelerin asli görevidir ama tabii ki önceliğimiz sosyal güvencesi olmayan insanlara yardımcı olabilmek, bir şekilde ulaşmaya çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Başkentte 65 bin emekliye destek olduklarını aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan, devletinin kendisini yalnız bırakmayan ve arkalarında duran bir belediyeleri olduğunu bilmesidir. ABB olarak emeklilerin yanı sıra hiçbir güvencesi ve emekliliği olmayan yaşlı insanlara da ulaşmaya çalışıyoruz. 14 bin küsur liraya hiçbir insan yaşayamaz. Eğer bir de 75-80 yaşına gelmiş, ikinci bir iş yapamayacak olanlar ise hiçbir şekilde insanca yaşayamaz."

Kaynak: AA

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