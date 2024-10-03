Yaşlı Şoförün 65 Yıllık Kamyoneti - Son Dakika
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Yaşlı Şoförün 65 Yıllık Kamyoneti

Yaşlı Şoförün 65 Yıllık Kamyoneti

83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 1954 model kamyonetiyle 65 yıldır hayatını sürdürüyor.

03.10.2024 10:17
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde oturan Sofuoğlu, AA muhabirine, araba sevgisiyle büyüdüğünü söyledi.

"Çocukluğumdan beri şoförlük yaptım, okula gitmezdim, muavinlik yapardım." diyen Sofuoğlu, 1959 yılında aldığı ehliyetle şoförlüğe başladığını anlattı.

Sofuoğlu, meslek hayatı boyunca çok sayıda kamyona sahip olduğunu belirterek, "En son BMC marka kamyonum vardı. Onunla yurt dışına çalıştım. Kamyonum varken de bu kamyoneti aldım. Bununla ilçe merkezine, çarşıya iner, yaylaya giderim. Halen çalışıyor ve bir sorunu yok." diye konuştu.

1954 model "Willys Jeep Truck" marka kamyoneti alırken çok beğendiğini ifade eden Sofuoğlu, "Dağlara meraklıyım, kamyonet araziye uygun olduğu için aldım. Buraya yakın Sultan Murat Yaylası'nda nerede bir iz varsa bana aittir. Çok isteyen oldu ama satmam." ifadelerini kullandı.

"Bir yere gittiğim zaman fotoğrafını çekiyorlar"

Sofuoğlu, yaşı nedeniyle kamyonetiyle ilgili bir vasiyeti de olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Ben buradaki mezarda, o da üzerimde duracak. Belki çocuklarım satar, parçalar, onu bilemem. Film çekmek için satın almak istediler, 'Satmam.' dedim. Bakımlarını kendim yaparım. Üzerindeki motorunu bile kendim taktım. Benzinli olmasına rağmen dizel motor montaj ettim."

Mahalleye gelenlerin de kamyoneti merak ettiğini vurgulayan Sofuoğlu, "Bir yere gittiğim zaman fotoğrafını çekiyorlar. Eski bir araba olduğu için vatandaş bakıyor ve tuhafına gidiyor. Aranırsa belki bulunur ama bu modelde bildiğim yok. Parça açısından da bir sıkıntısı yok." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaşlı Şoförün 65 Yıllık Kamyoneti - Son Dakika

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