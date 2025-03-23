Yaşlılar Haftasında Duygusal Anlar: Çocuklardan Alzheimer Hastalarına Ziyaret

-Yaşlılar Haftasında Alzheimer Merkezi'ne anlamlı ziyaret

-Çocukların ziyareti Alzheimer hastası yaşlıları duygulandırdı

DÜZCE - Yaşlılar Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları ve Çocuk Üniversitesi'nin minik öğrencileri Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Minikleri ellerinde çiçeklerle karşılarında gören Alzheimer hastası yaşlılar, duygularını gizleyemedi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi ziyaret edildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları, yaşlılara hediyeler takdim ederken, etkinlik kapsamında bir da pasta kesildi. Özel buluşmada, Alzheimer Merkezi konuğu yaşlılar mutlu anlar yaşadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, yaşlıların her zaman yanında olduklarını ve onlara yönelik desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Çocukları karşılarında gören yaşlılar, gözyaşlarını tutamadı

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nin bir diğer ziyaretçileri ise çocuklar oldu. Düzce Belediyesi bünyesindeki Çocuk Üniversitesi'nin anasınıfı öğrencileri yaşlılarla bir araya gelerek ellerini öptü ve çiçek hediye etti. Yaşlılar ile çocukları buluşturan ziyaret, sevgi dolu anlara sahne oldu ve birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı.