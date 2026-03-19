Yaşlılar için Dijital Eşitlik Vurgusu

19.03.2026 21:50
Geriatri Derneği Başkanı Kutsal, yaşlıların dijital okuryazarlık ve erişim sorunlarına dikkat çekti.

Türk Geriatri Derneği Başkanı Gökçe Kutsal, yaşlıların erişim, ekonomik olanaklar ve dijital okuryazarlık açısından yapısal engellerle karşı karşıya kalabildiğini belirterek, "Bu durum, tele-sağlık hizmetlerinden, sosyal bağlantılardan ve temel hizmetlerden yararlanma kapasitelerini sınırlamaktadır." ifadesini kullandı.

Kutsal, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, uluslararası kuruluşlarca ortaya konulan temaların, sağlıklı yaşlanma, hak temelli yaklaşımlar ve sistem düzeyinde dönüşüm doğrultusunda tutarlı ve gelişen bir küresel politika yönelimini yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.

Tüm yaşlar için dijital eşitlik temasının, dijital dışlanmanın önemli bir sağlık belirleyicisi olarak daha fazla kabul gördüğünü aktaran Kutsal, şunları kaydetti:

"Yaşlı bireyler erişim, ekonomik olanaklar ve dijital okuryazarlık açısından yapısal engellerle karşı karşıya kalmakta. Bu durum, tele-sağlık hizmetlerinden, sosyal bağlantılardan ve temel hizmetlerden yararlanma kapasitelerini sınırlamaktadır. Dijital uçurumun kapatılmasının yalnızca teknolojik bir mesele olmadığı, aynı zamanda sağlık eşitsizliklerinin azaltılması ve aktif sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi için temel bir gereklilik olduğu vurgulanmaktadır."

Kutsal, sürdürülebilir gelecek için yaş dostu sistemlerin inşasının ön plana çıkacağının tahmin edildiğini aktararak, bu öngörünün, "hak temelli yaklaşımdan uygulamaya geçiş", "sistem entegrasyonu ve çok sektörlü yönetişim" ile "yaşlı bireylerin eş-üretici rolü" temel eğilimlerine dayandığını kaydetti.

Gökçe Kutsal, gelecekte "iklim değişikliği ve yaşlanma", "dijital sağlık ve yapay zeka", "uzun dönemli bakımın sürdürülebilir finansmanı" ve "sağlıklı yaşlanmanın ölçülmesi" konularının öncelikli hale geleceğini aktardı.

Kaynak: AA

Advertisement
