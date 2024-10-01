Yaşlılar için Sağlıklı Yaş Alma Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaşlılar için Sağlıklı Yaş Alma Merkezi

Yaşlılar için Sağlıklı Yaş Alma Merkezi

Diyarbakır'da YAŞAM'dan 153 kişi faydalandı, yaşlıların yaşam kalitesi artırılmakta.

01.10.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 80 ve üzeri yaştaki vatandaşlara hizmet veren Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden (YAŞAM) 153 kişi faydalandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal bağlantılarını güçlendirmek ve sağlıklarını iyileştirmek için gerçekleştirilen faaliyetlerde amacın toplumun hayat kalitesini artırmak olduğu belirtildi.

Yaşlıların doğru bilgiye ve sunulan hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmanın gerekli olduğu bildirilen açıklamada, bunu sağlamak amacıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin (YAŞAM) hizmet verdiği kaydedildi.

Merkezde, geriatri uzmanı, hemşire, gerontolog, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerin görev yaptığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"80 yaş ve üzerindeki bireylere hizmet verilen merkezde, 11 aylık dönemde 153 vatandaşın takipleri yapıldı. Vatandaşların mevcut durumları değerlendirildikten sonra 3 aylık periyotlarla da kontrolleri de merkez tarafından yapılıyor."

Açıklamada, Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlıklı yaşlanmasını sağlamak amacıyla sağlık hizmeti erişiminin kolaylaştırılması, tıbbi izleminin yanında koruyucu hekimlik uygulamalarının yapılması, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini sunan branşlar için sağlık tesisinde randevu alınması koordinasyonu amacıyla oluşturulan bir birim olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Gazi Yaşargil, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlılar için Sağlıklı Yaş Alma Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Netanyahu ’İran bedelini ödeyecek’ dedi Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:14 Adana’da yaşlı kadına akrabasından işkence Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 05:06:42. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlılar için Sağlıklı Yaş Alma Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement