Yaşlıların Anıları Tuvale Yansıtıldı - Son Dakika
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Yaşlıların Anıları Tuvale Yansıtıldı

Yaşlıların Anıları Tuvale Yansıtıldı

Dünya Yaşlılar Günü'nde Gaziantep'te yaşlılar, öğrencilerle birlikte resim yaptı.

01.10.2024 17:17
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Aile ve Sosyal Hizmetler Gaziantep İl Müdürlüğünce paydaş kurumlarla hazırlanan etkinlikler kapsamında yaşlıların anıları tuvale yansıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde etkinlik yapıldı.

Etkinlik kapsamında 7 öğretim üyesi ve 20 öğrencinin katılımıyla Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde "Ömürden tuvale yansımalar" temasıyla yaşlılar öğrencilerle birlikte resim çizdi.

Çizilen resimler bahçede sergiye sunulurken, Vali Kemal Çeber ile birlikte yaşlılar pasta keserek günü kutladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çeber, yaşlıları mutlu gördüğü için çok mutlu olduğunu, yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu söyledi.

Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özcan Kaymaz'da, "2 gün boyunca sürecek etkinliğimizde yaşlılarımız burada daha çok resim ve boyama, ebru sanatı ile ilgileniyorlar. Geçmişte yaşadıklarından yola çıkarak anılarını paylaşıyorlar ve öğrenciler bu duyguları tuvale döküyorlar." dedi.

Müzik dinletisi ve halk oyunları ile devam eden etkinlik yarın saat 16.00'da sona erecek.

Kaynak: AA

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