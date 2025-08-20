Yaşlılık Şurası'nda İhtiyaçlar Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yaşlılık Şurası'nda İhtiyaçlar Belirlendi

Yaşlılık Şurası\'nda İhtiyaçlar Belirlendi
20.08.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen çalıştayla yaşlıların ihtiyaçları ve yaşam kalitesi konuşuldu.

Hatay'da yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik politikaların görüşüleceği 2. Yaşlılık Şurası kapsamında "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Antakya ilçesindeki Hatay Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali Mustafa Masatlı, yaşlıların, tarihin, kültürün ve değerlerin en önemli taşıyıcıları olduğunu söyledi.

Yaşlıların hayatın merkezinde tutulması gerektiğini belirten Masatlı, yaşlıların sağlık, huzur ve refahını temin edilmesinin sorumlulukları arasında olduğunu ifade etti.

Masatlı, temel hedeflerinin, büyüklerin sadece ihtiyaçlarının karşılandığı değil, aynı zamanda değer gördüğü, sözünün dinlendiği, hayatın merkezinde yer aldığı bir toplum oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Yaşlıların toplumun bereketi olduğunu belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bugün burada ortaya konulacak görüşler, tespit edilecek ihtiyaçlar ve geliştirilecek öneriler, yalnızca Hatay'ımız için değil, tüm Türkiye için yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda, yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal destek mekanizmalarına, eğitim ve aktif yaşama katılımdan yaşlı dostu fiziksel çevrelerin oluşturulmasına, konut ve erişilebilirlikten dijital hizmetlere erişime kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapılacaktır."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım da toplumun temel yapı taşlarından biri olan yaşlıların bilgi ve tecrübeleriyle kendilerine yol gösteren en önemli değerleri olduğunu ifade etti.

Yıldırım, sosyal hizmetler alanında görev yapan birimler olarak yaşlı bireylerin saygın bir yaşam sürmeleri, toplumla bağlarını güçlendirmeleri ve hak ettikleri hizmetlere erişebilmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturdu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlılık Şurası'nda İhtiyaçlar Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:42:16. #7.11#
SON DAKİKA: Yaşlılık Şurası'nda İhtiyaçlar Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.