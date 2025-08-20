Yaşlılık Şurası\'nda İhtiyaçlar Belirlendi

Hatay'da yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik politikaların görüşüleceği 2. Yaşlılık Şurası kapsamında "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Antakya ilçesindeki Hatay Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali Mustafa Masatlı, yaşlıların, tarihin, kültürün ve değerlerin en önemli taşıyıcıları olduğunu söyledi.

Yaşlıların hayatın merkezinde tutulması gerektiğini belirten Masatlı, yaşlıların sağlık, huzur ve refahını temin edilmesinin sorumlulukları arasında olduğunu ifade etti.

Masatlı, temel hedeflerinin, büyüklerin sadece ihtiyaçlarının karşılandığı değil, aynı zamanda değer gördüğü, sözünün dinlendiği, hayatın merkezinde yer aldığı bir toplum oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Yaşlıların toplumun bereketi olduğunu belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bugün burada ortaya konulacak görüşler, tespit edilecek ihtiyaçlar ve geliştirilecek öneriler, yalnızca Hatay'ımız için değil, tüm Türkiye için yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda, yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal destek mekanizmalarına, eğitim ve aktif yaşama katılımdan yaşlı dostu fiziksel çevrelerin oluşturulmasına, konut ve erişilebilirlikten dijital hizmetlere erişime kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapılacaktır."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım da toplumun temel yapı taşlarından biri olan yaşlıların bilgi ve tecrübeleriyle kendilerine yol gösteren en önemli değerleri olduğunu ifade etti.

Yıldırım, sosyal hizmetler alanında görev yapan birimler olarak yaşlı bireylerin saygın bir yaşam sürmeleri, toplumla bağlarını güçlendirmeleri ve hak ettikleri hizmetlere erişebilmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturdu.