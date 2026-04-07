Türkiye'de Yastık Altı Altın ABD Rezervine Eşit, Bankalar Rekor Kırdı

07.04.2026 09:19
Türkiye'de yastık altında en az 8 bin ton altın bulunduğu, bankalardaki altın miktarının ise 2025-2026 döneminde 600 tonu aşarak artmaya devam ettiği belirtiliyor. Fiziki altın alımındaki arz-talep dengesizliği ve güven endişeleri yatırımcıları bankalara yönlendiriyor.

Son yıllarda banka mevduatlarındaki altın miktarı artsa da, fiziki altın alıp yastık altı birikim yapanların sayısını geçemiyor. Türkiye'de yastık altında en az 8 bin ton civarı altın olduğu değerlendiriliyor, bu ABD'nin 8.133 tonluk altın rezervine eşit. 2025'te yastık altına en az 50 ton altın girdiği düşünülüyor.

Bankalarda yıllık bazda altın miktarı 2025-2026 Ocak zamanında 126 ton artışla 600 tonu aşmış durumda. Altınların yüzde 17'si katılım bankalarında, yüzde 83'ü mevduat bankalarında bulunuyor. Yurtdışı yerleşiklerin payı yüzde 17 artarak yüzde 3.3'e yükseldi. Bankalar altın tarafında 2026 yılına güçlü başladı; Ocak ayında bankalardaki altın miktarı 41 ton arttı ve bankalardaki 100 liralık toplam mevduatın 17 lirası altın hesaplarından oluşuyor.

Fiziki altın tarafındaki arz-talep dengesizliği, küresel piyasalardaki belirsizlik, manipülasyon ve savaş gibi etkenler yatırımcıları bankalara yönlendiriyor. Yoğun talep nedeniyle Darphane ve Rafineriler üretimde zorlanıyor, fiyat dalgalanmaları talebe anında yetişmeyi engelliyor. Fiziki altın bulamayan yatırımcılar bankalara yöneliyor.

Fiziki altında işçilik farkı da önemli bir faktör; Ocak'ta 1 kg külçe altın 14 bin 500 dolar işçiliğe satılırken, Mart'ta bu fark 1.802 dolara geriledi, ancak sonrasında ons altının düşüşüyle işçilik farkı 9 bin dolara yükseldi. Güven endişeleri, hırsızlık ve doğal felaketler de yatırımcıların banka tercihini etkiliyor. Evdeki altınların güvenliği için sigorta poliçelerinin incelenmesi ve kıymetli eşya teminatı şartlarının kontrol edilmesi öneriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

