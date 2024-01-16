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Yatağa bağımlı seçmenler için oy kullanma başvuru süresi yarın sona eriyor - Son Dakika
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Yatağa bağımlı seçmenler için oy kullanma başvuru süresi yarın sona eriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkanı sağlayan başvuruların yarın sona ereceğini hatırlattı. Başvurular için sağlık raporuyla birlikte Seyyar Sandık Talep Formu ilçe seçim kuruluna veya muhtarlığa teslim edilmelidir.

Yatağa bağımlı seçmenler için oy kullanma başvuru süresi yarın sona eriyor
16.01.2024 - 11:24,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvuru tarihinin yarın sona ereceğini hatırlattı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkanı sağladığını belirtti.

Bunun için öncelikle hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanların seçmen olup olmadığını e-Devlet üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden kontrol etmesi gerektiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Yatağa bağımlı kişi seçmense http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalıdır. Bu formla birlikte, 'engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' veya 'hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmelidir. İşlemler için son gün 17 Ocak."

Kaynak: AA
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Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Engelliler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yatağa bağımlı seçmenler için oy kullanma başvuru süresi yarın sona eriyor - Son Dakika
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