Yatağan'da Sosyal Hizmet Merkezleri Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yatağan'da Sosyal Hizmet Merkezleri Açıldı

Yatağan\'da Sosyal Hizmet Merkezleri Açıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Yaşam Merkezi açıldı.

22.04.2025 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, büyükşehir belediyesi tarafından çok sayıda hizmeti aynı çatı altında sunması hedeflenen Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mülkiyeti Yatağan Belediyesi'ne ait olan Yeşilbağcılar belediye hizmet binası, Yatağan Belediye Meclisi kararıyla büyükşehir belediyesine tahsis edilerek, kapsamlı bir sosyal hizmet merkezine dönüştürüldü.

Yatağan Belediyesi işbirliğinde açılışı yapılan dezavantajlı gruplara yönelik merkezde, "Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi", "Engelli Nakil", "Kırsaldaki Çınarlar", "Sosyal Hizmet Atölyesi", "Ergoterapi Merkezi" ve "Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi" gibi alanlarda hizmet verilmesi amaçlanıyor.

"Bu kenti eşitlikle, şefkatle ve umutla inşa ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, Kadın Yaşam Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi'nin ilçeye kazandırılmasında verdiği destek ve iş birliği için Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'a teşekkür etti.

Açılışını gerçekleştirdikleri merkezin, tamamen insana yapılmış bir yatırım olduğuna dikkati çeken Aras, "Biz belediyeciliği tam da böyle tanımlıyoruz. Halkın ihtiyaçlarını gözeten, insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı." ifadelerini kullandı.

Aras, Muğla'nın 13 ilçesinde siyaset ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlara eşit şekilde hizmet sunduklarını kaydetti.:

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay da ortak aklın ürünü olan büyükşehir-küçükşehir ayrımı gözetmeksizin yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Günay, hayata geçirilen Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezinin, sadece bir bina değil vicdanın, şefkatin ve insan sevgisinin vücut bulmuş hali olduğunu dile getirdi.

"Çocuklarımızın sosyalleşeceği bir merkezimiz oldu"

Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezlerinden faydalanan engelli ailelerini temsilen konuşan Nuran Bato ise çocuklarının sosyalleşeceği bir merkeze kavuştuklarını, bu hizmete ulaşabilmenin kendileri için çok önemli ifade etti.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu da kısa mola merkezlerinin önemine değinerek, bu hizmetlerden faydalanmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Açılış törenine CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yeşilbağcılar, Sivil Toplum, Yatağan, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatağan'da Sosyal Hizmet Merkezleri Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu
Fiyatı 80 TL’den 360 TL’ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak
Önder’siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı Tedavi görüyor Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde 30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde
Ziraat Türkiye Kupası’nın hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti
Ege’de korkulu bekleyiş Meşhur ada her an su altında kalabilir Ege'de korkulu bekleyiş! Meşhur ada her an su altında kalabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Francis için taziye mesajı Gazze vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti
Arda Turan’dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi

10:46 Damacanaya 4 ayda 3 zam Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu Damacanaya 4 ayda 3 zam! Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu
10:24 Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
10:23 Vatikan, Papa Francis’in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı
10:17 Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor Primlerin 3’te birini devlet ödeyecek Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
10:17 Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
15:47 Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
15:18 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu
15:18 Seçil Erzan davasında yeni gelişme Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi
15:11 Askere giden Mert Ramazan Demir’in son hali ortaya çıktı Askere giden Mert Ramazan Demir'in son hali ortaya çıktı
14:56 Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi Kan donduran anlar kamerada Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi! Kan donduran anlar kamerada
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 11:20:08. #7.13#
SON DAKİKA: Yatağan'da Sosyal Hizmet Merkezleri Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement