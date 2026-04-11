Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatalak Kadına Ortopedik Yatak Temin Edildi
11.04.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te Saniye Albayrak'ın ortopedik yatak isteği, evde sağlık hizmetleri ile karşılandı.

BİTLİS merkeze bağlı Konuksayar köyünde yatağa bağımlı olan Saniye Albayrak'ın (81) ortopedik yatak talebi evde sağlık hizmetleri kapsamında karşılandı. Ortopedik yatağa kavuşan Albayrak yetkililere teşekkür etti.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Konuksayar köyünde yaşayan ve 7 yıldır yatalak hasta olarak tedavi gören Saniye Albayrak, 31 Mart'ta yaşadığı diş ağrısı nedeniyle Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışına rağmen eve ulaşan sağlık görevlileri, Albayrak'ın diş çekimini yaparak ağrılarını giderdi. Ziyaretine gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'den de ortopedik yatak talep eden Albayrak'ın bu isteği karşılandı. Köye gelen ekipler köylülerin desteği ile evin penceresini sökerek yatağı eve aldı.

Yatağına kavuşan Saniye Albayrak, ilk olarak evinin penceresinden köyü izleyerek, ekiplere dua etti. Albayrak'ın oğlu Maşuk Albayrak, "Geçtiğimiz hafta annemin diş tedavisi için gelen evde bakım hizmeti ile birlikte bizi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene'ye yatak talebimizi iletmiştik. Sağ olsun o da bugün ekibi ile birlikte anneme yatağını gönderdi. Başta İl sağlık Müdürü olmak üzere ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:18:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Yatalak Kadına Ortopedik Yatak Temin Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.