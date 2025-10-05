Yatılı Okul Çöktü: 37 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 37'ye yükseldi. Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, 37 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 26 öğrenciden hala haber alınamadığını ve yaralılar dahil 104 öğrencinin kurtulduğunu belirtti.

POLİSİN OLAYLA İLGİLİ GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığını bildirirken, okul yönetimi ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Polisin olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yürüteceği kaydedildi.