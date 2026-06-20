Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

20.06.2026 09:36
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Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 142 milyon lira zarar.

Muğla merkezli Malatya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Muğla'nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yatırım danışmanlığı yaptıkları öne sürülen şüphelilerin vatandaşları mağdur ettiklerinin belirlenmesi üzerine Muğla merkezli Malatya ve İstanbul'da operasyon düzenlenmiş, 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, haksız kazanç elde etmek amacıyla bir araya geldikleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri akrabaları veya yakınları adına gayrimenkul alımında ya da kripto varlıklara aktardıkları, mağdurları yaklaşık 142 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 567 fişek, yaklaşık 25 milyon lira değerinde 6 çek, 1 milyon 60 bin lira tutarında 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirilmiş, operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 taşınmaz, banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ile 4 şirkete el konulmuştu.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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