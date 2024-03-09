Yavru ayılara doğum günü sürprizi
Giresun ve Bursa'da ormanda bulunup tedavi edilen 5 yavru ayıya ilk yaşlarında doğum günü pastası kesildi
BURSA - Bursa ve Giresun'da doğada yaralı halde bulunup Bursa'da tedavi altına alınan 5 yavru ayı için 1. doğum günü kutlaması yapıldı.
Türkiye'nin ilk ve tek ayı barınağı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Yaşam Merkezi'nde tedavi süreçleri tamamlanıp ilk yaşlarına sağlıklı bir şekilde giren yavru ayılar için ballı meyveli ve balıklı sebzeli 3 çeşit doğum günü pastası yapıldı. Yavru ayılar üzerlerinde ilk yaşlarını simgeleyen tek mum bulunan pastaları afiyetle yedi. 2023 yılı bahar döneminde 4 tanesi Giresun 1 tanesi Bursa'da doğada bulunan 5 yavru ayı Türkiye'nin Cumhuriyet Tarihinden bugüne ilk ve tek ayı barınağı olan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde yer alan Ovakorusu Ayı Yaşam Merkezine getirildi.
Kimisi yaralı halde getirilen ayılara Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs isimleri verildi. Sol ön bacak kemiğinde kırık bulunan Mayıs yapılan ameliyatlar sonrasında sağlığına kavuştu. Şekerpare ise bu süre içerisinde pnömoni (akciğer enfeksiyonu) geçirdi ve tedavi sonucunda sağlığına kavuştu. Tüm yavru ayılar geldikleri andan itibaren laktozsuz süt, bal, haşlanmış yumurta, meyve püresi ve vitamin -mineral tozundan oluşan özel bir mama hazırlanarak beslendi. 5 aylık yaşa geldiklerinde katı gıdaya geçirildiler ve Merkez içerisindeki yavru ayı bahçesine alınarak beslenme-büyüme süreçleri mütemadiyen takip edildi.
Ayılar şu an 1 yaşında ve sağlıklı. Yavru ayılar için yapılan temsili doğum günü ise personeller tarafından hazırlanan meyve pastası ile kutlandı. Bazı meraklı genç ayılar ise yavruların bulunduğu alana giremeyince ne olup bittiğini ağacı tırmanıp oradan izleyerek öğrendi.
Doğada yaralanmış, hastalanmış, annesini kaybetmiş ve yardıma muhtaç durumdaki yavru ayıların her yıl Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden Karacabey'deki merkeze nakledildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "2023 yılı bahar döneminde 5 adet yavru bozayı alanımıza getirildi. Bu ayıların 4 tanesi Giresun 1 tanesi Bursa'da bulunmuş ve merkezimize nakledilmişti. Ayılarımızı 1 yıl aranın ardından sizlere göstermek istedik. Hem de merkezimizde yaptığımız çalışmalarımızı anlatmak istedik. Doğada güçten düşmüş, yaralı ve annesini kaybetmiş yavru ayılarımızın hayatının geri kalanını burada geçirmeleri üzerine çalışmalar yapmaktayız. Buradaki ayılarımız doğadaki yaşamlarını sürdüremeyecek duruma geldikleri için burada kalıyorlar. Barınağımız Türkiye'de tek bugünde yavru ayılarımız için bir doğum günü sürprizi yaptık. 3 tane pasta hazırladık yavru ayılarımız için. Arkadaşlarımız pastaları yavru ayılara servis etti. Artık onlarda afiyetle yiyecekler" dedi.
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