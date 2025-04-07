Yavru Boz Ayıya 'Bulut' Adı Verildi - Son Dakika
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Yavru Boz Ayıya 'Bulut' Adı Verildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda yorgun halde bulunan yavru boz ayı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'daki Ayı Barınağı'na götürüldü. Ayıya 'Bulut' ismi verildi ve tedavi sürecine alındı.

07.04.2025 02:34
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KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, orman işçileri tarafından ormanda yorgun halde bulunan yavru boz ayı, ilk müdahalenin ardından Bursa'daki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ayı Barınağı'na götürüldü. Tedaviye alınan boz ayıya 'Bulut' ismi verildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri, ormanda bir yavru boz ayıyı bitkin halde buldu. İşçiler, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi. Karabük'te yapılan ilk müdahalenin ardından yavru ayı, ekiplerce Bursa'daki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu'ndaki Ayı Barınağı'na götürüldü. Burada yapılan kontroller sonrası yavru boz ayı, tedaviye alındı.

'BULUT' İSMİ VERİLDİ

Genel durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından 'Bulut' ismi verildi. Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen Bulut'un merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi öngörülüyor. Yavru ayı, bakımlarının tamamlanmasının ardından bahçe kısmına alınacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yavru Boz Ayıya 'Bulut' Adı Verildi - Son Dakika

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