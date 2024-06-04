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Yavru karga enkaz bölgesinin maskotu oldu

Kahramanmaraş'ta enkazlar arasında çıkan karga enkaz kafenin maskotu oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde enkaz bölgelerden gelen yavru karga bölgenin maskotu oldu.

Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki enkaz kafe, 6 Şubat depremleri sonrası oluşturuldu. Deprem sonrası çadır yangınında babasını kaybeden Mehmet Yalçın'ın oluşturduğu alanda enkazdan çıkarılan bir birinden farklı ev eşyaları yer alıyor.

Depremlerin yıl dönümünde enkazın yoğunluklu olduğu bölgede ortaya çıkan yavru karga ise enkaz kafenin 4 aydır misafiri. Yavru kargayı besleyip bakan Yalçın, enkaz kafeye gelenlerin de beğenip sevdiğini ifade ediyor.

Yalçın, "Asrın felaketi deprem sonrası bu kafeyi kurdum ve vatandaşlarımızla acılarımızı paylaşıyoruz. Depremlerin yıl dönümünde adını 'Enkaz' koyduğumuz kargamızı enkazda buldum ve enkaz kafeme getirdim. Kargamız konuşmaya başlıyor ve anlıyor bizi. Seviyoruz yem veriyoruz bizim buranın maskotu oldu. Enkazın arasından canlanıp filizlenmek için kendisi de yıl dönümünde geldiği için adını enkaz koydum. Biz de bu karga gibi bir gün kanatlanıp uçacağız" dedi.