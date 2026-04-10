Yavuz Ağıralioğlu'dan İttifak Açıklaması

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şu an çok erken ama şunu net söyleyelim: Millete umut olsun diye kurulan fakat millete yük olan ittifakların neye yol açtığını gördük. Gerçek ittifakları millet kurar. Bizim önceliğimiz; milletle, özellikle de siyasetin mevcut ikliminden usanmış, kararsız seçmenimizle kuracağımız bağdır."

Çünkü doğru zemin oluşmadan kurulan her ittifak, umut değil yük olur. Kırmızı çizgilerimiz nettir. Türkiye'nin neyi koruması, neyi güçlendirmesi gerektiğini her yerde söylüyoruz. O çizgiler bir şuur hattı oluşturacak. O şuur milletin içinde karşılık bulmadan hiçbir ittifakın anlamı yok. Önce millet. Her zaman millet."