Yavuz Ağıralioğlu'ndan Borsa İstanbul'daki düşüşe tepki: 1,3 trilyon TL eridi, güven krizine seyirci kalınamaz - Son Dakika
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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Borsa İstanbul'daki düşüşe tepki: 1,3 trilyon TL eridi, güven krizine seyirci kalınamaz

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Yavuz Ağıralioğlu\'ndan Borsa İstanbul\'daki düşüşe tepki: 1,3 trilyon TL eridi, güven krizine seyirci kalınamaz
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki kaybın yüzde 6'yı aşması ve devre kesicinin devreye girmesi üzerine iktidara ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Ağıralioğlu, 19 fondan yaklaşık 132,8 milyar liralık çıkış yaşandığı yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki kaybın yüzde 6'yı aşması ve devre kesicinin devreye girmesi üzerine iktidara ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Ağıralioğlu, 19 fondan yaklaşık 132,8 milyar liralık çıkış yaşandığı yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Ağıralioğlu, Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"1,3 trilyon TL eridi: borsada güven krizine seyirci kalınamaz! Bugün Borsa İstanbul'da yaşananlar sıradan bir günlük dalgalanma olarak geçiştirilemez. BIST 100'de kayıp yüzde 6'yı aştı, devre kesici çalıştı. Bankacılık ve sanayi hisselerinde satışlar derinleşti. 19 fondan yaklaşık 132,8 milyar liralık çıkış yaşandığı iddiaları kamuoyunda konuşuluyor. Ortada böylesine ciddi iddialar varken yapılması gereken bellidir: Milletin karşısına çıkıp ne olduğunu açıkça anlatmak. Hangi fonda ne kadar likidite var? Yatırımcının parası nerede? Ödemeler ne zaman ve hangi şartlarda yapılacak? Bu satış dalgasının arkasında ne var?

Sermaye piyasalarında güven, açıklamayla değil şeffaflıkla sağlanır. Denetimle sağlanır. Kuralların herkese eşit uygulanmasıyla sağlanır. Borsa birkaç büyük yatırımcının oyun alanı değildir. Orada küçük yatırımcının birikimi var. Emeklinin, çalışanın, çocuğunun geleceği için üç kuruş kenara koyan vatandaşın alın teri var. Devletin görevi böyle bir günde piyasayı seyretmek değil; yatırımcının hakkını, piyasanın güvenilirliğini ve kurumların itibarını korumaktır.

İktidara ve ilgili kurumlara çağrımız açıktır: Ne yaşandığını bütün açıklığıyla ortaya koyun. İddiaları araştırın. Denetimi yapın. Sorumluluğu olan varsa gereğini yerine getirin. Küçük yatırımcıyı sahipsiz bırakmayın. Ekonominin en kıymetli sermayesi paradır zannediliyor. Değildir. En kıymetli sermaye, güvendir. Güveni kaybederseniz yatırımcıyı kaybedersiniz. Yatırımı kaybederseniz üretimi, istihdamı ve nihayetinde milletin refahını kaybedersiniz. Bu milletin alın terini sahipsiz bırakamazsınız."

Kaynak: ANKA
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