Yavuz Ağıralioğlu\'ndan Eleştiri

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "24 yıldır elinizde bu memleketi yönetme imkânı var. Keşke eşle, dostla, yakınla değil liyakatle ahbap olsaydınız. Keşke sadakatle değil adaletle ahbap olsaydınız. Keşke keyfilikle değil devlet terbiyesiyle ahbap olsaydınız. O zaman bugün memleketin kurumlarını, milletin güvenini yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı konuşmak zorunda kalmazdık" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Devleti ahbap çavuş ilişkileriyle yönetirseniz, günün sonunda devletin ciddiyetini de milletin güvenini de kaybedersiniz. Denetimle ahbap olsaydınız bunlar olmazdı. Liyakatle ahbap olsaydınız memleket böyle olmazdı. Hesap verebilirlikle ahbap olsaydınız bunlar yaşanmazdı. Adaletle, hukukla, devlet ciddiyetiyle ahbap olsaydınız milletin iyilik yapma duygusu bugün böylesine örselenmezdi. 24 yıldır elinizde bu memleketi yönetme imkanı var. Keşke eşle, dostla, yakınla değil liyakatle ahbap olsaydınız. Keşke sadakatle değil adaletle ahbap olsaydınız. Keşke keyfilikle değil devlet terbiyesiyle ahbap olsaydınız. O zaman bugün memleketin kurumlarını, milletin güvenini yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı konuşmak zorunda kalmazdık."