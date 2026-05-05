Yavuz Ağıralioğlu: Süleyman Soylu ile akrabayız, çok kızıyorum ona

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye geçeceği iddialarını "Bana böyle diyenlerin hepsi AK Parti'ye geçti" diyerek yalanlayan Ağıralioğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"SÜLEYMAN SOYLU İLE AKRABAYIZ"

Süleyman Soylu ile akraba olduklarını belirten Ağıralioğlu, "Süleyman Bey’in pratiğini sevmiyorum, çok kızıyorum ona..." ifadelerine yer verdi.

ANKETLERDE SON DURUM

Yapılan son seçim anketlerine de değinen Ağıralioğlu, "Teşkilatlanmamız çok coşkulu ve ahenkli oldu. 720 teşkilatımız var. Bütün illerde teşkilatlandık, ilçelerden çok azı kaldı. Uzun yıllar siyaset yaptım, ilk defa parti coşkusu yakalıyorum. Canı burnunda milletin, hayat pahalılığı... Hiç bakmaz insan, kendi partisinin açılışına gitmez. Tayyip beyler böyle büyük coşkuyla bina açamazlar. Anketlerde 5. partiye geldik görünüyor. Oyumuz yüzde 4-5-6 bandında" şeklinde konuştu.

BARAJI GEÇEBİLECEK Mİ?

Ağıralioğlu, "Baraj sınırına yaklaştınız yani" sorusuna ise "Baraj problemi görmüyorum" yanıtını verdi.