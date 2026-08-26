Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10. Yılını Kutladı

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Uraloğlu, köprünün 10 yılda 138 milyar lira tasarruf ve 180 bin ton karbon emisyonu önlediğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, "Köprü ile 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu önledik." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hizmete alınışının 10. yılı dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Köprünün, 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan eserin çevre dostu özelliğiyle ön plana çıktığını söyledi.

Uraloğlu, köprüyle İstanbul trafiğinin önemli ölçüde rahatlatıldığına dikkati çekerek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan ise 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu önledik." diye konuştu.

Köprünün, İstanbul'un kuzeyinde yer alan İstanbul Havalimanı'na hızlı ve güvenli ulaşım sağladığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü modern tasarımı, estetik yapısı ve en gelişmiş malzeme ve mühendislik teknikleriyle inşa edildi. Ülkemizin sembol projelerinden biri olarak öne çıktı. Köprü, yoğun ve sürekli bir ulaşım akışına hizmet ediyor."

İleri teknoloji ve uzmanlık bir arada

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildi.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bulunan köprü, kentin Avrupa Yakası'nda Sarıyer ilçesinin Garipçe yerleşim birimi ile Anadolu Yakası'nda Beykoz ilçesinin Poyrazköy yerleşimi arasına yapıldı.

Yerel zemin koşulları, faylanma, tarihsel depremler ve diğer faktörler göz önüne alınarak elde edilen verilerle deprem etkileri belirlenen köprünün tasarımı ulusal ve uluslararası şartnamelerde belirlenen esaslar dahilinde hazırlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen ve 1408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu, kenar açıklıklarıyla birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor.

İleri teknoloji ve uzmanlığın bir araya getirildiği köprü, 59 metre genişliğe sahip ve üzerinden demir yolu geçecek şekilde projelendirildi. Köprünün kule yüksekliği ise 330 metreyi buluyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10. Yılını Kutladı - Son Dakika

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