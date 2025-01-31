Yavuzyılmaz: 5 Teğmen İhraç Utanç Verici

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, beş teğmenin ordudan ihraç edilmesin ilişkin; " AK Parti, Atatürk'e bağlılık yemini etmeyi disiplinsizlik saydırtarak, 5 teğmen ve 3 subayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç ettirdi. Bu utançla yaşayın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada kılıç çatarak yemin ettikleri gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen beş teğmenin ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"AK Parti, Atatürk'e bağlılık yemini etmeyi disiplinsizlik saydırtarak, 5 teğmen ve 3 subayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç ettirdi. Bu utançla yaşayın!"