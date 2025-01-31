(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, beş teğmenin ordudan ihraç edilmesin ilişkin; " AK Parti, Atatürk'e bağlılık yemini etmeyi disiplinsizlik saydırtarak, 5 teğmen ve 3 subayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç ettirdi. Bu utançla yaşayın" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada kılıç çatarak yemin ettikleri gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen beş teğmenin ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi.
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:
"AK Parti, Atatürk'e bağlılık yemini etmeyi disiplinsizlik saydırtarak, 5 teğmen ve 3 subayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç ettirdi. Bu utançla yaşayın!"
Son Dakika › Güncel › Yavuzyılmaz: 5 Teğmen İhraç Utanç Verici - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?