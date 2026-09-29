Yavuzyılmaz, eşine açılan soruşturmayı aile üzerinden tehdit ve itibar suikastı saydı - Son Dakika
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Yavuzyılmaz, eşine açılan soruşturmayı aile üzerinden tehdit ve itibar suikastı saydı

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Yavuzyılmaz, eşine açılan soruşturmayı aile üzerinden tehdit ve itibar suikastı saydı
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, eşi hakkında yağma ve kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından soruşturmaya tepki gösterdi. Bu adımı itibar suikastı ve susturma girişimi saydı; fon vurgunu konuşulmasını engellemek istendiğini savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Konu, bana dokunamadıklarından ailem üzerinden beni tehdit etmelerinden ibarettir. Hem geçmişte hem de bugün, geniş bir kadroyla çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunların arasında danışmanlarım, çeşitli alanlardaki uzmanlar, hukukçular ve siyasetçiler vardır. Ortaya atılan asılsız iddianın amacı, fon vurgunu meselesinin konuşulmasını engellemektir. Bana buradan, hem de eşim üzerinden saldırmak bir itibar suikastı ve susturma girişimidir" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Milletvekilliği süresince AK Parti'ye yönelik yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararı iddialarını gündeme taşıdığını belirten Yavuzyılmaz, bu nedenle çeşitli çevrelerin hedefinde olduğunu ifade etti.

Fon skandalına ilişkin açıklamaları ve üzerinde çalıştığı dosyalar nedeniyle kendisine yönelik saldırılar beklediğini ifade eden Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekilliği görevim süresince; AKP'nin yaptığı yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararları üzerine kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle AKP'nin ve türlü güç odaklarının hedefinde ve tehdidi altında olduğumun farkındayım. Fon vurgunu konusunda yaptığım açıklamalar ve üzerinde çalıştığım dosyalar nedeniyle AKP'nin saldıracağını biliyordum. Ama bunu eşim üzerinden yapacak kadar alçalacaklarını tahmin etmiyordum. Konu, bana dokunamadıklarından ailem üzerinden beni tehdit etmelerinden ibarettir.

"AKP'NİN YOLSUZLUKININ ÜZERİNE GİTMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİM"

Hem geçmişte hem de bugün, geniş bir kadroyla çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunların arasında danışmanlarım, çeşitli alanlardaki uzmanlar, hukukçular ve siyasetçiler vardır. Ortaya atılan asılsız iddianın amacı, fon vurgunu meselesinin konuşulmasını engellemektir. Bana buradan, hem de eşim üzerinden saldırmak bir itibar suikastı ve susturma girişimidir. Bu operasyonu yapanlar açıkça şunu diyorlar: 'Sen ve partin, bu fon vurgunu meselesini daha fazla kurcalamayın!' Benim üzerimden tüm milletvekillerine ve ailelerine verilmek istenen bu aşağılık mesajı reddediyorum. Bu tehdide, bu alçaklığa pabuç bırakacak değilim. AKP'nin yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararlarının üzerine gitmeye kararlılıkla devam edeceğim."

Kaynak: ANKA
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