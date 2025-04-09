Yavuzyılmaz: İmamoğlu ve gençler hapsedilmiş durumda - Son Dakika
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Yavuzyılmaz: İmamoğlu ve gençler hapsedilmiş durumda

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CHP'li Yavuzyılmaz, İmamoğlu ve gençlerin Silivri Cezaevi'nde hapsedildiğini açıkladı.

09.04.2025 22:04
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Ekrem İmamoğlu ve gençlerimiz bu duvarın arkasında hapsedilmiş durumdalar. Ekrem Başkan ve gençler bizim üzerimizden birbirlerine mesajlar gönderiyorlar." dedi.

Yavuzyılmaz, Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde bir açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasına, "Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve gençlerimiz bu duvarın arkasında hapsedilmiş durumda. Bugün Ekrem Başkan'ın ve gençlerimizin mesajlarını birbirlerine ilettim." notunu düştü.

Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu ve gençlerimiz bu duvarın arkasında hapsedilmiş durumdalar. Ekrem Başkan ve gençler bizim üzerimizden birbirlerine mesajlar gönderiyorlar. Parti Meclisi üyemiz Berkay Gezgin Ekrem Başkan'a gönderdiği mesajla ilk günkü gibi ilk günkü heyecanla her şey çok güzel olacak dedi."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yavuzyılmaz: İmamoğlu ve gençler hapsedilmiş durumda - Son Dakika

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