Yaya Çarpması: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Çınarlık mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Ş'ye, Samsun'dan Çarşamba yönüne giden ve orta şeritte ilerleyen M.D'nin (26) kullandığı 55 RG 995 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride savrulan Mustafa Ş'ye bu kez sol şeritten gelen H.Ç. (47) yönetimindeki 55 RJ 214 plakalı panelvan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.