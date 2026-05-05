Yaya Geçidinde Kaza: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

KIRLAREİ'de yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Mustafa Sönmez (70), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Mustafa Sönmez'e D.S. (32) yönetimindeki 22 AEP 378 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Sönmez'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü D.S., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
