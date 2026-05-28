Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası

28.05.2026 14:28
TRABZON'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü H.S.D. yaralandı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, trafik ışıklarında yaya geçidinden yolun karşısına geçme çalışan H.S.D.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada yere düşüp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalede bulunan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün trafik ışıklarında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, solundan gelen otomobilin çarptığı ve sürüklendiği anlar yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, Trabzon, Güncel, Kaza, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
