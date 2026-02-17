Yayaya Çarpan Sürücü Tahliye Edildi - Son Dakika
Son Dakika

Yayaya Çarpan Sürücü Tahliye Edildi

Yayaya Çarpan Sürücü Tahliye Edildi
17.02.2026 18:08
Adana'da bisiklete çarparak 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü Eren K. tahliye edildi.

ADANA'da otomobili ile yaya geçidinde bisiklete çarpıp, Muhammet Miraç Çam'ın (12) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü Eren K. (26), tahliye edildi.

Kaza, 17 Kasım 2025'te Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Eren K. yönetimindeki 34 KYM 021 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a çarptı. Savrulan Çam, takla atıp asfalta düştü. Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aracını bırakıp, kaçan sürücü Eren K., daha sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Eren K.'nin bir süre önce yüksek promil alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Eren K., tutuklandı.

'KORKTUĞUM İÇİN OLAY YERİNDEN AYRILDIM'

'Taksirle ölüme neden olma' suçundan hakkında dava açılan Eren K., 23 Aralık 2025'teki ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Kaza anında Muhammet Miraç Çam aniden önüme çıktı. Olay yerinden hemen kaçmadım. Kaza sonrası 112'yi arayarak durumu bildirdim ve kendimi ihbar ettim. Korktuğum için daha sonra olay yerinden ayrıldım" dedi.

'YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU' KARARI

Mahkeme, bilirkişi raporunun yeniden düzenlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 20 Ocak'ta ikinci kez hakim karşısına çıkan Eren K.'nin yargılandığı davada, kaza yerinde yapılan keşif doğrultusunda otomobilin hızının ve sanığın kusur durumunun belirlenmesi için talep edilen yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.

SANIK TALİ KUSURLU

Adana 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada; bilirkişi raporunda sanık Eren K.'nin tali kusurlu, Muhammet Miraç Çam'ın asli kusurlu olduğu tespit edildi. Mahkeme, Eren K.'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: DHA

