Yaycılar Mahallesi'nde cep telefonu çekmiyor, vatandaşlar çözüm bekliyor - Son Dakika
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Yaycılar Mahallesi'nde cep telefonu çekmiyor, vatandaşlar çözüm bekliyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde bulunan Yaycılar Mahallesi'nde cep telefonu hatlarının çekmemesi nedeniyle yaşayanlar, görüşme yapabilmek için 2 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkmak zorunda kalıyor. Bu durum, hastaların sağlık ekiplerine ulaşmasını güçleştirirken, mahalle sakinleri yetkililerden sorunlarına çözüm bulmasını istiyor.

29.06.2024 10:23
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde cep telefonu hatlarının çekmediği Yaycılar Mahallesi'nde yaşayanlar, görüşme yapabilmek için 2 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyorlar.

Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen, bir hastası olduğu zaman sağlık ekiplerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, yetkililerin sorunlarına çözüm bulmasını bekliyor.

Büyük Birlik Partisi Sorgun İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Şanal, Yaycılar Mahallesi halkının çektiği bu sıkıntıya her gün şahit olduğunu söyledi.

Cep telefonu hatlarının çekmemesi nedeniyle insanların mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkarak telefon görüşmelerini yapmaya çalıştıklarını belirten Şanal, "Coğrafi yapısı nedeniyle iki tepe arasında kalan Yaycılar Mahallesi'ne bir verici kurulması gerekmektedir. Mahallemiz 100 hane ve 700 nüfuslu bir yerleşim alanıdır. Hastası olan ya da telefonla görüşmek isteyen herkes tepelere, evlerin çatılarına çıkmak zorunda kalıyorlar. Yaşlı, genç, çocuk tepeye veya evinin çatısına çıkarak canlarını tehlikeye atıyorlar." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Erkoç da telefonla konuşmak için 2 kilometre yürüdüklerini ifade ederek, "Mahallemizde bir hastamız olsa da ambulans çağırmak zorunda kalsak, 2 kilometreden fazla yürüyoruz. Ses kesiliyor, derdimizi anlatamıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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