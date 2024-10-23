Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir." ifadesini kullandı.
Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına yayın yasağı kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir. Yasak kapsamında terör saldırısı hakkında hiçbir yayın yapılmamalıdır." ifadesini kullanan Şahin, yasağa uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Yayın Yasağına Uymayanlara Cezalar Verilecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?