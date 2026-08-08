Yayladağı Festivali Coşkuyla Başladı
24. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen 24. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı.
İlçede kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğin ardından kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Festival kapsamında düzenlenen tütün dizme, fotoğraf yarışması ve satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Etkinliğe, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Günün son etkinliğinde sanatçı Kıraç sahne aldı. Kıraç'ın seslendirdiği eserlere katılımcılar da eşlik etti.
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