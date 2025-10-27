Yayladağı'nda Konteyner Yangını: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Yayladağı'nda Konteyner Yangını: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

27.10.2025 00:22
Hatay'da bir konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek öldü, annesi yaralandı.

Hatay'da ilçesinde müstakil evin bahçesindeki konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Çayır Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin yaralanan annesi ise hastaneye kaldırıldı.

Erkek bebeğin cenazesi, Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangında dumandan etkilenen annenin hastanedeki tedavisine başlandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yayladağı, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Bebek, hatay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
