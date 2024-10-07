Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Yayladağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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