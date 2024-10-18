Yayladağı\'nda Patpat Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

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HATAY'ın Yayladağı ilçesinde 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yayladağı ilçesi Bezge- Aydınbahçe yolunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle freni arızalanan patpat uçuruma devrildi. Kazada patpat üzerindeki 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.