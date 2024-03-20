Yayladağı ve Kırıkhan\'da 20 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde ruhsatsız 20 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayladağı'nda bir eve ve Kırıkhan ilçesinde 8 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde, ruhsatsız 20 av tüfeği ile 23 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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