??????? Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
F.D. idaresindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, Yayladere-Karakoçan kara yolunun Akçadamlar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü F.D. ile araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 2 kişi ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yayladere'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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