Yaylalarda Bereket: Yağışlar Besicilere Umut Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaylalarda Bereket: Yağışlar Besicilere Umut Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağı eteklerindeki yaylalarda bol yağış, besicilerin verimli meralarda hayvan otlatmasını sağladı.

Ağrı Dağı eteklerindeki yaylalarda bu yıl etkili olan yağışlarla otlakların zenginleşmesi, geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle zorluk yaşayan besicilerin sürülerini daha verimli meralarda otlatmasına imkan sağladı.

Iğdır'dan başta Korhan olmak üzere Gevro, Kavaktepe, Serdarbulak ve Bilican yaylalarına çıkan besiciler, 2 bin ila 3 bin 500 metre rakımdaki bu bölgelerde yılın yaklaşık altı ayını geçiriyor.

Kış mevsiminin uzun sürmesi ve ilkbahar ile yaz aylarında etkili olan yağışlar sayesinde yaylalarda ot verimi artarken, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar geniş meralarda rahatlıkla otlatılıyor.

Yaylacılar, su ihtiyaçlarını ise Ağrı Dağı'nın zirvesindeki kar ve buzulların erimesiyle oluşan doğal kaynaklardan karşılıyor.

"Bu sene yağışlar bol olduğu için ot çok. Hayvanlarımız rahatça otluyor"

Korhan Yaylası'nda hayvancılık yapan Gaffer Çakar, AA muhabirine, yaylacılık geleneğini aile büyüklerinden devraldıklarını söyledi.

Her yıl Karakuyu köyünden yaylaya geldiklerini anlatan Çakar, "Bu sene yağışlar bol olduğu için ot çok. Hayvanlarımız rahatça otluyor, biz de burada kalıyoruz. Okullar açılınca çocuklar köye dönüyor. Biz ise kar yağıncaya kadar hayvanlarımızı burada otlatmaya devam ediyoruz." dedi.

Yaz tatilini ailesiyle yaylada geçiren 8. sınıf öğrencisi Leyla Çakar ise yayla yaşamını sevdiğini dile getirdi.

Yaz aylarında ailesine yardım ettiğini belirten Çakar, "Yaylada olmak güzel. Ancak koyunlarla ilgilenmek bazen zor oluyor. Sıcak havalarda koyunları evimizin önünde sağıyoruz. Okullar tatil olunca buraya geliyor ve yaz tatilimi yaylada geçiriyorum." diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana her yıl yaylaya çıktığını anlatan Herdem Alagöz de nisan ayında yaylaya geldiklerini, eylülde köye döndüklerini söyledi.

"Yaylada hayatın bütün işlerini kendimiz yapıyoruz"

Geçen yıl kuraklığın otlakları olumsuz etkilediğini hatırlatan Çakır, bu yıl ise yağışların bereket getirdiğini söyledi.

Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirten Çakır, "Bu yıl yağışlar bol olduğu için otlar çok güzel oldu. Burada koyun ve inek sağıyoruz, peynir üretiyoruz, ekmek pişiriyoruz, yemek yapıyoruz. Çamaşırlarımızı bile elde yıkıyoruz. Yaylada hayatın bütün işlerini kendimiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylalarda Bereket: Yağışlar Besicilere Umut Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Mültecilikten NBA’ye uzanan örnek hayat Mültecilikten NBA'ye uzanan örnek hayat

12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 12:38:09. #7.13#
SON DAKİKA: Yaylalarda Bereket: Yağışlar Besicilere Umut Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.