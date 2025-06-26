Yaylalarda Manevi Buluşmalar

Anamur Müftülüğünce ilçeye bağlı yaylalarda vaaz ve irşad programları gerçekleştiriliyor.
İlçe Müftüsü Mehmet Fidan öncülüğünde başlatılan programlarda müftülük ekipleri vatandaşlarla bir araya geliyor.
Yaylalarda gerçekleştirilen buluşmalarda manevi değerler hakkında görüş alışverişinde bulunuluyor.
Programlar yaz boyunca devam edecek.
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