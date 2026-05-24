Yayman: TBMM Önünde Provokatif Sloganlar Kabul Edilemez

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi.

"TBMM önünde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize yönelik atılan seviyesiz sloganları ve sergilenen saygısız üslubu şiddetle kınıyoruz. Gazi Meclis'in önünde bu tür provokatif söylemlere yer verilmesi asla kabul edilemez." ifadelerini kullanan Yayman, CHP içinde karşılıklı ithamlar ve kurultay eksenli gerilimlerin artık gizlenemez bir hale geldiğini belirtti.

Parti içi tartışmaların bu noktaya sürüklenmesinin ciddi bir kriz görüntüsü oluşturduğu değerlendirmesinde bulunan Yayman, şunları kaydetti:

"CHP'nin kendi içinde yaşadığı bu tabloyu AK Parti'ye mal etmeye çalışması da kabul edilemez. Kendi krizinizin sorumluluğunu başkalarına yükleyerek gerçekleri değiştiremezsiniz. Bir yandan basın özgürlüğünden söz edilip diğer yandan hoşunuza gitmeyen her mikrofona saldırılması, gazetecilerin hedef gösterilmesi ve tehdit dili kullanılması kabul edilemez. Demokrasi tahammül, saygı ve hukukla yaşar, baskı ve saldırganlıkla değil."